Juventud destituye al entrenador argentino Sebastián Ariel Méndez

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Montevideo, 5 abr (EFE).- El club uruguayo Juventud destituyó este domingo al entrenador argentino Sebastián Ariel Méndez tras sumar una nueva derrota que lo mantiene último en el Torneo Apertura.

Un día antes, el equipo de la ciudad de Las Piedras cayó por 2-1 frente al líder, Racing, en un encuentro de la décima fecha.

El Apertura tiene a Juventud último con apenas cuatro unidades, tras una victoria, un empate y ocho derrotas. El único triunfo fue en la quinta jornada, cuando derrotó por 3-1 a Nacional.

Mientras tanto, los primeros meses de este año tuvieron al conjunto uruguayo en disputa de las fases previas de la Copa Libertadores, lo que le obligaba a eliminar a dos equipos para poder jugar la Copa Sudamericana o a tres para continuar en el certamen continental más importante a nivel de clubes.

Allí eliminó al ecuatoriano Universidad Católica y luego al Guaraní paraguayo, mas en la tercera fase no pudo con el colombiano Independiente Medellín, lo que le permitió aterrizar en la Sudamericana, en la que debutará el próximo jueves frente al peruano Cienciano.

Méndez, quien trabajó como asistente técnico de Diego Maradona cuando este dirigió a Gimnasia y Esgrima de La Plata, se había convertido en el nuevo entrenador de Juventud el pasado 16 de octubre.

Nacido en Buenos Aires en 1977, el entrenador defendió durante su etapa como futbolista a los argentinos Vélez Sarsfield, Banfield y San Lorenzo, así como también al español Celta de Vigo.

Tras su retiro comenzó en 2010 una extensa carrera como entrenador en la que estuvo al frente de equipos de los tres conjuntos de su país en los que jugó, además de otros del exterior como el mexicano Tijuana y el colombiano Cúcuta Deportivo.

En el año 2019 Méndez asumió como asistente de Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El 27 de noviembre de 2020, tras el fallecimiento Maradona, presentó su renuncia de forma irrevocable, al igual que el resto del cuerpo técnico que lo acompañaba. Más adelante Méndez retornó a la dirección técnica. EFE

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