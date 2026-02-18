Juzgan de homicidio al alpinista austríaco que abandonó a su novia en la montaña

3 minutos

Viena, 18 feb (EFE).- Un alpinista austríaco se enfrenta desde mañana a la acusación de homicidio imprudente grave por la muerte por hipotermia de su novia, sin experiencia como escaladora en alta montaña, mientras trataban de ascender, en malas condiciones meteorológicas, la montaña más alta de Austria en enero de 2025.

La Fiscalía acusa al hombre de 37 años de haber abandonado a la mujer, de 33 años, «indefensa, agotada, con hipotermia y desorientada» a 50 metros de la cumbre del Grossglockner, de 3.798 metros de altura.

En caso de ser declarado culpable por un tribunal de Innsbruck, en el Tirol austríaco, el hombre podría ser condenado a hasta tres años de prisión.

El pliego de acusación señala que el imputado ignoró que su pareja no tenía experiencia en ascensos de alta montaña y le recrimina lo que considera son negligencias de las que era responsable, porque tener más experiencia que su acompañante lo acredita como guía de la expedición.

Por ejemplo, le critica por iniciar la ascensión demasiado tarde ese fatídico 26 de enero de 2025, lo que causó que se hiciera de noche antes de culminar, o que no advirtiera a la mujer de que el calzado que llevaba no era el más adecuado.

La Fiscalía considera que la pareja debería haber detenido el ascenso y regresado ante las duras condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero.

El hombre tampoco lanzó ninguna señal de socorro cuando quedó patente que se encontraban en peligro, y ni siquiera hizo señales a un helicóptero que sobrevoló a la pareja sobre las 22.50 de la noche, tras recibirse el aviso de que escaladores en la montaña.

Los equipos de rescate trataron de localizarle en varias ocasiones y sólo después de la medianoche lograron mantener una «confusa» conversación telefónica con el hombre en la que, según la Policía, «no se manifestó la existencia de una situación de emergencia».

Tras esa charla, el hombre puso el móvil en silencio y lo guardó en su mochila.

El alpinista no volvió a contactar al servicio de emergencias hasta tres horas más tarde, momento en el que sí pidió ayuda, cuando ya había dejado sola a la mujer, sin equipo especial de abrigo, a pocos metros de la cumbre.

Los equipos de rescate localizaron a la mujer, ya muerta, a las 10.00 horas de la mañana del día siguiente.

La defensa responsabiliza de lo ocurrido a la, en sus palabras, lentitud con que actuaron los equipos de rescate de la Policía, algo que ésta niega, señalando que el hombre no avisó de que estaban en peligro hasta las 03.30 de la madrugada. EFE

as/jk/rcf