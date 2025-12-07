Kaio Jorge, Arrascaeta y Vitor Roque, máximos goleadores de la Liga brasileña

1 minuto

São Paulo, 7 dic (EFE).- Kaio Jorge, con 21 goles, es el máximo goleador de la temporada de la Liga brasileña que terminó este domingo, seguido del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, con 18 tantos, y de Vitor Roque, con 16.

Jorge, jugador del Cruzeiro, cierra una magnífica temporada en la que ha conducido al equipo de Belo Horizonte al tercer puesto de la tabla.

Curtido en el Santos, el delantero de 23 años fichó por la Juventus italiana en 2021, antes de volver a Brasil en 2024 para competir con su actual club.

Arrascaeta, por su parte, ha sido uno de los protagonistas indiscutibles del auge del Flamengo, que se ha coronado campeón de la Liga y de la Copa Libertadores este año.

Internacional de la selección uruguaya, el veterano delantero de 31 años pasó por el Defensor Sporting de su país, por el Cruzeiro brasileño y aterrizó en 2019 en su actual equipo.

El tercer jugador con más goles es Roque, del Palmeiras, y se ha colado entre los máximos goleadores pese a ser su primera temporada con el equipo de São Paulo.

El exjugador del Barcelona de 20 años ha formado un buen tándem con el argentino Flaco López, lo que le ha valido al club el subcampeonato de la Liga y de la Libertadores.

– Lista de los máximos goleadores:

Kaio Jorge (Cruzeiro) – 21

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) – 18

Vitor Roque (Palmeiras) – 16

Pablo Vegetti (Vasco da Gama) – 14

Rayan (Vasco da Gama) – 14

Reinaldo (Mirassol) – 13

Flaco López (Palmeiras) – 12

Pedro (Flamengo) – 12

Carlos Vinícius (Grêmio) – 12

EFE

jmc/car