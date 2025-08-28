The Swiss voice in the world since 1935

Kaláshnikov moderniza el fusil AK-15 tras probarlo en la guerra de Ucrania

Moscú, 28 ago (EFE).- El consorcio Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, anunció este jueves la modernización de su fusil automático AK-15 en base a las experiencias de su uso en la guerra en Ucrania.

«Los fabricantes del consorcio Kaláshnikov introdujeron toda una serie de mejoras tecnológicas en la versión modernizada del AK-15 (AK-15 tipo 3) utilizadas anteriormente durante el perfeccionamiento de la ametralladora AK-12», indicó compañía en su portal oficial.

Según los fabricantes, se llevaron a cabo cambios en el sistema del cañón y puntería, se implementó un mecanismo de disparo con cambio bilateral de los regímenes de tiro y descartaron el régimen de tiro de ráfaga fija.

«Los cambios, que incrementan las cualidades de explotación del artefacto, se llevaron a cabo en base a las propuestas de los militares expresadas durante la explotación en condiciones de combate en la zona de la operación militar especial», indicó Kaláshnikov.

La compañía puntualizó que pese a todos estos cambios «el AK-15 modernizado conservó su tradicional fiabilidad y resistencia a incidencias externas».

Esta ametralladora calibre 7,62 milímetros de quinta generación fue desarrollada en base al AK-12 de 5,45 milímetros y es un arma diseñada para las unidades de tropas especiales.

Ucrania se ha convertido en el polígono de Kaláshnikov, que está en contacto directo con los militares rusos y les envía sus nuevos modelos para que los prueben en condiciones de combate.

El consorcio no solo produce los emblemáticos AK-47, el primer y más vendido fusil de Kaláshnikov, adoptado por los ejércitos de 55 países, sino que también fabrica una diversa gama de armas ligeras, drones de reconocimiento y kamikaze, así como misiles antiaéreos, entre otras producciones militares.EFE

