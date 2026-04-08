Kallas dice que el alto el fuego es «un alivio» pero que «persiste la incertidumbre»

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Bruselas, 8 abr (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este miércoles que el alto el fuego acordado entre EE.UU. e Irán es «un alivio», pero advirtió de que «la incertidumbre persiste en la región».

«Esta crisis ha demostrado la necesidad de una asociación más sólida entre la UE y el Golfo, incluida la cooperación en materia de seguridad y defensa, que puede fortalecernos a ambos», dijo Kallas en una publicación en sus redes sociales.

La jefa de la diplomacia europea se pronunció así durante su viaje de este miércoles a Riad (Arabia Saudí), donde se reunió con el ministro de asuntos exteriores del país, Faisal bin Farhan, y con el presidente del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi.

Kallas explicó que en el encuentro, los mandatarios discutieron «cómo pasar de la tregua de dos semanas a una paz más permanente», así como «cuestiones regionales más amplias».

El Ministerio de Exteriores saudí señaló en un breve comunicado que «durante la reunión se repasó la asociación estratégica entre el reino (de Arabia Saudí) y la Unión Europea (UE)», y se analizaron «los acontecimientos de la situación regional actual y sus repercusiones en materia de seguridad y economía a nivel internacional», sin dar más detalles.

Este mismo miércoles, Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras la oleada de ataques de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, después de que se permitiera esta mañana el paso «sin problemas» de dos petroleros tras establecerse el alto el fuego de dos semanas, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. EFE

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