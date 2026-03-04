Kamala Harris da su apoyo a James Talarico tras su victoria en las primarias de Texas

2 minutos

Austin (EE.UU.), 4 mar (EFE).- La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris (2021-2025) dio su apoyo este miércoles a James Talarico, quien será el candidato demócrata al Senado por Texas en las elecciones de noviembre.

«Nuestro partido está energizado como nunca antes y tenemos la oportunidad de lograr algo histórico este otoño», indicó Harris en un comunicado después de que el martes Talarico se hiciese con la nominación demócrata al vencer a Jasmine Crockett en las primarias.

En esta contienda, Harris había dado su respaldo a Crockett, una congresista afroamericana y ferviente opositora del Gobierno de Donald Trump.

En el escrito, la exvicepresidenta asegura que Crockett tiene un «futuro brillante» y que «libró una campaña con esa ferocidad característica que ha definido su carrera».

Talarico afrontará en los comicios de noviembre a quien resulte ganador de la segunda vuelta de la primaria republicana, en la que el actual senador, John Cornyn, busca su cuarto mandato frente a su rival Ken Paxton, el ultraconservador y antiinmigrante fiscal general de Texas que goza de popularidad entre los simpatizantes de Trump.

El candidato demócrata, un exseminarista progresista de 36 años, considerado una estrella en ascenso, ha adoptado un enfoque amplio en su campaña, en la que apela a votantes de ambos partidos y a los independientes, con un mensaje populista contra los ultrarricos.

Texas, junto con Carolina del Norte y Arkansas, fue este martes uno de los primeros estados en celebrar primarias rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que Trump busca mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado para impulsar su agenda y evitar, según ha dicho, que los demócratas le sometan a un juicio político (‘impeachment’). EFE

