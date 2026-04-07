Karol G dice sentir presión para moderar sus comentarios sobre el ICE en Estados Unidos

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Los Ángeles (EE.UU.), 7 abr (EFE).- La cantante colombiana Karol G expresó su deseo de poder pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado llevando a cabo en el país. Sin embargo, señaló que ha sido advertida de que hacerlo podría acarrear represalias.

«La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder», dijo Carolina Giraldo Navarro, conocida por su nombre artístico Karol G, en una entrevista con la revista Playboy.

La cantante, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California, admitió que si dijera la frase popular «ICE Out», su equipo «la mataría», pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo.

«Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?», dijo la intérprete de ‘Bichota’.

Pero también cuestionó el verdadero impacto que algo así podría tener. «¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?», afirmó.

En la entrevista, Karol G también habló sobre su decisión de posar en la revista para adultos.

«¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero (…) Porque crecí inspirada por la belleza de las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamacita de la revista. ¿Por qué no?», dijo.

No obstante, confesó que a la única persona que le pidió opinión sobre si debía hacerlo o no fue a su amiga y compatriota, la actriz Sofía Vergara.

«‘Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!’ (…) ‘Solo una cosa: no enseñes el coño'», recordó. EFE

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