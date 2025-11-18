Kast habla con Milei sobre «las enormes oportunidades hacia más libertad en Latinoamérica»

2 minutos

Santiago de Chile, 18 nov (EFE).- El ultraderechista José Antonio Kast, candidato en la segunda vuelta de las presidenciales de Chile del próximo mes con la izquierdista Jennette Jara, conversó este martes con el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre «las enormes oportunidades que tiene América Latina hacia un futuro con más libertad».

«Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico», indicó en X el abogado ultracatólico, de 59 años.

«¡LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!», publicó después el mandatario argentino en su X tras repostear el mensaje de Kast.

«Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y en la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico», escribió el candidato del Partido Republicano en sus redes sociales, sin especificar quién llamó a quien.

Con el 23,9 % de los votos, Kast pasó este domingo a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre junto a la izquierdista Jara, que ganó por poco margen la primera vuelta con el 26,8 %.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra el actual presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, tiene una gran afinidad ideológica y política con Milei, con el que se ha reunido en varias ocasiones, principalmente en el marco de conferencias internacionales de derecha.

Como ocurrió en Argentina, Kast superó a la derecha tradicional, que quedó relegada a un quinto lugar y que se unirá al ultraderechista en la segunda vuelta.

Durante el gobierno progresista de Boric, Milei nunca ha realizado una visita oficial a Chile y sus únicos viajes al país trasandino fueron por invitaciones particulares. EFE

rgg/mmm/mr

(foto)