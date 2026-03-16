Kast inaugura su plan antimigración que incluye un muro en la frontera con Chile

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Santiago de Chile, 16 mar (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, viajó este lunes a la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país, para inaugurar su ‘Plan Escudo Fronterizo’, una serie de medidas que incluyen la excavación de una zanja y la construcción de un muro para frenar la migración clandestina.

Acompañado de una numerosa comitiva oficial, Kast visitará bases militares y complejos fronterizos para coordinar el proceso que ya inicio con las construcción de barreras.

Además de profundizar las fosas ya existentes en la frontera y la excavación de nuevos surcos, el plan de Kast contempla la edificación de muros y rejas de hasta cinco metros de altura, la disposición de alambradas y el despliegue de tecnología militar y drones autónomos para aumentar la vigilancia.

Pocas horas después de haber asumido la Presidencia del país sudamericano, el ultraderechista Kast firmó una serie de decretos centrados en la migración irregular, en los que ordenó a sus ministros «gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular», «modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino» y «la construcción de barreras físicas para sectores requeridos».

En la misma línea, Kast firmó un segundo decreto titulado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, que insta a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a «incrementar los medios militares» en la frontera norte, «mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos» y la «mejora de las comunicaciones».

La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8 % de la población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos.

En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Chile, la mayoría integrados en país y con un aporte a los ingresos fiscales de 1,03 % totales del país -equivalente al 0,15 % del PIB nacional- según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Según cifras oficiales, las entradas irregulares han descendido un 54 % respecto a la crisis de cuatro años atrás. EFE

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