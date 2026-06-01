Kast justifica millonarios recortes ante el Parlamento y pide apoyo para su megarreforma

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Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, volvió a criticar este lunes la herencia económica recibida de la Administración anterior y justificó sus millonarios recortes en su primer discurso ante el Parlamento, en el que hubo pocos anuncios concretos en materia de seguridad y migración irregular, dos de sus principales banderas.

En una intervención de cerca de 2,30 horas, el mandatario ultraderechista insistió en que la situación económica y fiscal es «peor» de lo que imaginaba cuando llegó al poder el 11 de marzo y aseguró que es «urgente» que la economía chilena vuelva a crecer por encima del 2,5 % con el que cerró en 2025.

«No queremos paralizar ni atemorizar a la ciudadanía, pero sí queremos dejar en evidencia la realidad difícil que estamos enfrentando», indicó Kast, de 60 años y que gobierna con una coalición entre la extrema derecha y la derecha tradicional.

El mandatario reconoció que la reactivación económica y el control de las finanzas públicas «no será rápido» ni estará exento de «dolor» y justificó su ambicioso plan de ajustes, con el que aspira a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y reducir el déficit estructural, que en 2025 cerró en el 3,7 %.

A pocos días de llegar al poder, el gobernante ordenó un recorte del 3 % promedio en todos los ministerios, que hasta ahora alcanza los 2.000 millones de dólares en total, según datos oficiales.

«Se nos quiso convencer de que un Estado más grande era, automáticamente, mejor (…) La experiencia demostró lo contrario», afirmó Kast, que volvió a insistir en que su «profundo» ajuste fiscal no va a afectar a ayudas o derechos sociales.

«Habrá presiones, habrá ruido, habrá días duros. Nuestro Gobierno no se va a desviar del camino», indicó el líder del Partido Republicano chileno, que anunció que presentará un proyecto para fusionar las carteras de Interior y Secretaría General de Gobierno (Vocería) y convocará a una comisión de expertos para renovar la arquitectura del Estado.

«La megarreforma es indispensable»

Los primeros meses de mandato de Kast han sido complejos y han estado marcados por una abrupta caída de su popularidad, por un anticipado cambio de gabinete y por la tramitación en el Parlamento de una megarreforma económica y tributaria, considerada su proyecto estrella.

El proyecto, que esta semana empezará a ser discutido en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados en mayo, contempla significativas disminuciones de impuestos para las empresas y busca elevar el crecimiento al 4 % al final del mandato, así como fomentar el empleo.

“Es indispensable para volver a crecer (…) Hace 12 años nos dijeron que primero había que recaudar y después crecer. La evidencia demuestra que esa secuencia, sencillamente, no funcionó”, subrayó.

Horas antes de que Kast ofreciera su primera ‘Cuenta Pública’ en Valparaíso, sede del Parlamento, el Banco Central chileno publicó que la economía se contrajo el 1,2 % interanual, la cuarta caída consecutiva y la mayor desde marzo de 2023.

Registro de vándalos y retorno voluntario de migrantes

Uno de los focos de atención estaba puesto en qué diría sobre el combate a la delincuencia y a la migración irregular, su gran promesa de campaña y por la que ha recibido numerosas críticas en estos casi tres meses, hasta el punto que se vio obligado a remover a su ministra de Seguridad hace dos semanas.

El mandatario enumeró algunas de las medidas que tomó al llegar al poder, como la construcción de una zanja en la zona norte, pero hizo poco anuncios concretos.

Uno de los principales fue la creación en los próximos días de un «Registro de Vándalos e Incivilidades», que busca quitar los derechos sociales a las personas que sean sancionadas por cometer infracciones o delitos graves.

También dijo que presentará próximamente una plan para que los cerca de 330.000 migrantes irregulares que viven en Chile retornen a sus países de manera voluntaria, aunque no dio detalles del mismo, y prometió intervenciones policiales en medio centenar de barrios «críticos».

El discurso recibió críticas transversales de la oposición de izquierda y centro-izquierda, pero también desde el populista Partido de la Gente (PDG), que en ocasiones vota a favor del Ejecutivo.

Su líder, Franco Parisi, que quedó tercero en las pasadas elecciones, acusó a Kast de seguir «en modo candidato» y le criticó por dar poco detalles sobre los anuncios: «El discurso deja con un sabor a poco», añadió.

«Kast vuelve a mentir. Dice que “no tocarán los beneficios sociales”, pero ya decretó un recorte de 413.000 millones de pesos a la salud pública. ¿Cómo se sostiene una buena atención para las personas en hospitales y consultorios con menos recursos?», se preguntó por su parte en X Conztanza Marttínez, presidenta del izquierdista Frente Amplio, el partido de Gabriel Boric, antecesor de Kast.

Organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles protestaron este lunes en Valparaíso contra la política de austeridad del Gobierno, aunque la gran convocatoria contra los recortes tendrá lugar el miércoles en Santiago. EFE

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