Kast pone fin al traspaso con Boric y le acusa «falta de información y transparencia»

3 minutos

Santiago de Chile, 3 mar (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, puso término este martes al proceso de traspaso iniciado en diciembre con el mandatario saliente, el progresista Gabriel Boric, tras la suspensión abrupta, esta mañana, de la reunión entre ambos por un cruce de acusaciones de falta de transparencia y de mentir sobre el proyecto del cable entre China y Chile.

«No confiamos en la información que se nos está entregando», señaló Kast en un punto de prensa que convocó tras la cancelar la última reunión de traspaso entre ambas administraciones, que debía abordar el polémico proyecto del cable submarino.

“La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades nuestras para recibir información», explicó Kast, quien luego aseguró que su equipo encontró «falta de información» y «falta de transparencia» en distintos ministerios.

La cita entre ambos presidentes –saliente y entrante– culminó de forma repentina y tras conversar poco más de veinte minutos en La Moneda (sede de gobierno).

Boric aseguró molesto en un punto de prensa que el ultraderechista le había pedido que retirara sus comentarios en los que aseguró haber hablado con él sobre el proyecto del cable «semanas antes de que fuera una polémica». El mandatario se negó a hacerlo, dijo, «porque es falso», por lo que Kast «decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran».

La versión del futuro presidente dice que solicitó a Boric «una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó» el día 18 de febrero, en el que ambos mantuvieron una conversación telefónica sobre el controvertido proyecto del cable chino.

La llamada ocurrió dos días antes de que la Administración del estadounidense Donald Trump revocara los visados diplomáticos a tres responsables del Gobierno chileno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras acusarlos de «socavar la seguridad regional».

Kast, que admitió esa llamada se hizo, afirmó que se trató «más de enunciados” que de “información” y se quejó de falta de transparencia sobre una «materia de interés estratégico» en la reunión bilateral entre los ministros de Transportes y Telecomunicaciones de ambas administraciones.

Kast y Boric se han reunido en tres ocasiones durante el proceso de transición, iniciado el 15 de diciembre, al día siguiente del triunfo electoral de Kast, siempre en buen tono y de forma cordial. Ambos también comparecieron juntos de forma inédita, como gesto de unidad, tras los megaincendios que causaron al menos 21 fallecidos en la zona centro-sur del país. También el traspaso entre los distintos ministros se produjo en buenos términos.

Sin embargo, el episodio de hoy abre un nuevo escenario en las relaciones entre ambos, a ocho días del cambio de poder.

Minutos después de la comparecencia, Boric publicó un tuit en sus redes en el que lamentó que Kast «empañara» con su decisión «la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando» y reiteró su disposición a continuar con las conversaciones. EFE

mfm/psh