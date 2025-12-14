Kast vota en la comuna donde se instaló su familia y rebaja las expectativas si es elegido

2 minutos

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, votó este domingo en la localidad rural de Paine, en la que se asentó su familia cuando emigró desde Alemania, en el balotaje para elegir al próximo presidente de Chile, en el que parte como favorito frente a la aspirante del centro-izquierda, Jeannette Jara.

En una intervención ante la prensa tras ejercer el sufragio, el candidato del Partido Republicano prometió ser «el presidente de todos los chilenos» si resulta elegido, pero también redujo las expectativas sobre la acción de su hipotético gobierno.

«Quien gane tiene una tremenda responsabilidad, la de todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan. No tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia», afirmó.

«Más allá de las diferencias políticas, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, esta en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas», agregó.

Asimismo, quiso bajar las expectativas sobre sus promesas de Gobierno y advirtió de que no va a poder solucionar los problemas del país de manera rápida pese a que ese ha sido el núcleo de su programa electoral junto a la instalación de un ejecutivo «de emergencia nacional» para transformar y sacar a Chile de la gran crisis en la que opina está sumido el país.

Kast también prometió «tener las mejores relaciones» con los países vecinos y en particular con el presidente de Argentina, Javier Milei, al que alabó y con el que dijo compartir «sueños», estrategias y políticas.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es saber cual será el porcentaje de blancos y nulos en una votación que por primera vez en la historia de Chile es obligatoria para los más de quince millones de personas censadas.

Una de las claves será, así mismo, el destino del cerca del 20 por ciento de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a votar en blanco. EFE

jm-ch/rf

(foto) (vídeo)