Kazajistán se une a los Acuerdos de Abraham mientras Trump impulsa la paz en Medio Oriente

Kazajistán anunció este jueves su adhesión a los Acuerdos de Abraham, entre Israel y naciones musulmanas principalmente, en un movimiento sobre todo simbólico para impulsar los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la paz en Medio Oriente.

El anuncio se produce cuando Trump recibe al presidente kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, y a líderes de otras cuatro repúblicas de Asia Central: Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán.

En su primer mandato, el republicano impulsó la normalización de relaciones entre Israel y países árabes, iniciativa que en 2020 cristalizó con los Acuerdos de Abraham.

Después de que los líderes llegaron a la Casa Blanca, Trump publicó en su plataforma Truth Social que él, Tokayev y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habían tenido una «excelente llamada».

Esta nueva adhesión tiene un carácter simbólico, ya que el país centroasiático mantiene relaciones con Israel desde 1992.

Kazajistán será el primer país en unirse a la iniciativa desde los Acuerdos de Abraham originales en 2020, cuando se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.

Kazajistán declaró el jueves que era «natural y lógico» unirse a estos acuerdos.

«Representa una continuación natural y lógica del curso de la política exterior de Kazajistán», dijo el gobierno del país en un comunicado.

Arabia Saudita mantuvo conversaciones con Estados Unidos para dar el mismo paso.

Sin embargo, Riad frenó este proceso cuando estalló la guerra en la Franja de Gaza a raíz del ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Arabia Saudita insiste en que no normalizará relaciones con Israel sin que haya avances hacia la creación de un Estado palestino independiente.

El acuerdo sobre Gaza mediado por Estados Unidos está vigente desde el 10 de octubre, pero sigue siendo frágil, con Israel acusando a Hamás de retrasar la devolución de los cuerpos de los rehenes.

Steve Witkoff, uno de los principales negociadores, dijo el jueves que aún tenía esperanzas de mantenerlo, y agregó que estaban trabajando en «establecer un proceso de desmantelamiento de armas» en poder de Hamás.

