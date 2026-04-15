Keiko Fujimori pide a López Aliaga pruebas de «fraude» y no contribuir al caos en Perú

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Lima, 15 abr (EFE).- La derechista Keiko Fujimori, aspirante a la Presidencia de Perú por el partido fujimorista Fuerza Popular, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que este afirma que se produjeron en las elecciones de este domingo y rechazó los llamados a la insurgencia del también exalcalde de Lima.

«No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden», dijo Fujimori en un pronunciamiento sobre las declaraciones del candidato ultraconservador.

López Aliaga convocó en la noche del martes a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral «no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela» y pidió a sus simpatizantes estar en alerta y sumarse a la «insurgencia civil si se termina de consumar el fraude».

El ultraconservador insistió, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un «fraude» en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos en la apertura de locales en la capital, e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios que no pudieron abrir el domingo, con 52.000 electores en conjunto.

«Nuestro compromiso es con la democracia, la transparencia y sobretodo con el orden. Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política, no podemos generar más caos», sostuvo la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) al afirmar que liderar también supone mantener la calma y la estabilidad y «no contribuir al caos».

Pidió a López Aliaga que comparta toda la información que tenga sobre las irregularidades que denuncia para contribuir a esclarecer los hechos y «asegurarnos que la verdad permanece», puesto que «la democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos».

Sostuvo que, si alguien ha sufrido irregularidades con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha sido su partido, que «aún espera» la lista de electores de los comicios de 2021, donde perdió contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por unos 40.000 y la política denunció fraude, sin tampoco aportar pruebas concretas.

En este sentido, agregó que ya en 2021 Fuerza Popular pidió la suspensión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, «pero no fueron escuchados».

«Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular», señaló.

Fujimori concluyó con un llamado a la ciudadanía en el que reconoció que en medio de las disputas quienes terminan perdiendo son los peruanos, por eso su objetivo es no agravar la incertidumbre y el desorden. EFE

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