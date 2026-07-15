Keiko Fujimori recibe este miércoles las credenciales de presidenta electa de Perú

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Lima, 14 jul (EFE).- La derechista Keiko Fujimori recibirá este miércoles las credenciales de presidenta electa de Perú para el período 2026-2031, que le serán entregadas en un acto oficial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ceremonia, previa a la toma de mando que se celebrará el próximo 28 de julio, el día de la independencia de Perú, se realizará desde las 11.30 hora local (16.30 GMT) en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

En la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregarán las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

Según informó el JNE, el acto será liderado por el presidente del máximo organismo electoral peruano, Roberto Burneo, y contará con la presencia de los otros cuatro miembros del pleno.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

El JNE detalló que en esos comicios Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 sufragios.

Ese día, Burneo afirmó que las elecciones generales de este año representaron «uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales» de la historia reciente de Perú, al haber contado con la participación de 35 fórmulas presidenciales y dos jornadas electorales.

«La democracia no concluye con las elecciones, continúa con el respeto a los resultados, y en la vigencia de las instituciones electorales. Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con el Perú», sostuvo.

Tras su proclamación, Fujimori aseguró que asumía su elección como presidenta «con profundo agradecimiento «a los millones de peruanos que votaron por ella y también «con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber».

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se ha convertido en la primera mujer en ser elegida presidenta de Perú por sufragio directo de sus compatriotas, ya que su antecesora Dina Boluarte ocupó entre 2022 y 2025 la jefatura de Estado por sucesión constitucional, al ser la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo (2021-2022). EFE

dub/jrh