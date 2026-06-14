Keiko Fujimori sale de Perú para viajar con su hija en la recta final del escrutinio

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Lima, 13 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori anunció la noche del sábado que va a salir de Perú durante unos días para acompañar a su hija Kyara, de 18 años, en un viaje familiar, menos de una semana después de la segunda vuelta electoral, donde se juega voto a voto la Presidencia contra el izquierdista Roberto Sánchez.

«Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa», indicó Fujimori en sus redes sociales junto a una foto con su hija en el propio Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Agregó que se trata de «un viaje estrictamente familiar» y que estará fuera del país «solo por unos días».

«Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros», sostuvo la candidata de Fuerza Popular.

Con el 98,552 % del escrutinio, Fujimori saca una ventaja de 18.500 votos a Sánchez, tras haber recibido un apoyo del 50,051 % del sufragio frente al izquierdista, que cosecha un 49,949 %.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó este viernes el conteo de las actas pendientes y ahora, los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.340 actas impugnadas, observadas y que contienen errores materiales, un proceso que aún se extenderá varios días e incluso semanas. EFE

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