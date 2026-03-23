Kenia y China abogan por potenciar las relaciones económicas bilaterales

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Nairobi, 23 mar (EFE).- Los gobiernos de Kenia y China abogan por potenciar las relaciones económicas bilaterales, según indicaron este lunes en Nairobi los vicepresidentes de Kenia, Kithure Kindiki, y China, Han Zheng, quien se encuentra de gira por África.

«Nuestro objetivo común es expandir las exportaciones kenianas al mercado chino, en particular los productos agrícolas de valor agregado, ampliar la cadena de valor, incrementar la cooperación manufacturera y avanzar hacia un comercio más equilibrado», declaró Kindiki en el Foro Empresarial de Alto Nivel Kenia-China en la capital keniana.

En ese contexto, ambos vicepresidentes tienen previsto inaugurar esta tarde en la estación de tren de Nairobi el primer envío comercial desde Kenia sin aranceles hacia China.

El pasado febrero, recordó Han, China anunció que eliminará sus aranceles para 53 países africanos (todos los Estados soberanos del continente menos Esuatini).

El acto de la estación de tren, subrayó Kindiki, «simboliza una nueva fase de cooperación».

«China -indicó- sigue siendo la principal fuente de importaciones de Kenia; sin embargo, las exportaciones kenianas al mercado chino se mantienen relativamente bajas».

Recordó que las exportaciones de Kenia a China llegaron en 2024 a 210 millones de dólares (unos 181 millones de euros), mientras las importaciones de Pekín al país africano alcanzaron 4.320 millones de dólares (unos 3.730 millones de euros), lo que convierte a la nación asiática en la principal fuente de importaciones de Kenia.

Kindiki afirmó que su país representa «enormes oportunidades» para la exportación de productos agrícolas y sirve como «puerta de entrada estratégica» en África, por su pertenencia a la Comunidad de África Oriental (EAC), al Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA) y al Área de Libre COmercio Continental Africana (AfCFTA).

Por su parte, Han mostró la disposición de Pekín de fomentar una mayor inversión de empresas chinas en Kenia y de fortalecer la cooperación en materia de agricultura, tecnología, economía digital y energía verde.

El vicepresidente chino también recalcó que su país está preparado para «implementar plenamente los principios de sinceridad y desarrollo sostenible» en Kenia, de forma que ambas naciones generen un «beneficio mutuo» de sus relaciones.

«China está dispuesta a colaborar con Kenia y otros países africanos en defensa del sistema multilateral de comercio y en el fomento de un entorno internacional abierto, inclusivo y no discriminatorio para la cooperación económica», añadió Han.

La visita de Han a Kenia, adonde llegó este domingo, se produce en el marco de una gira africana que le llevará a Sudáfrica y Seychelles.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas ‘trampas de deuda’ ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China. EFE

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