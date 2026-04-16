Kenia y Portugal acuerdan profundizar su comercio y facilitar la movilidad de ciudadanos

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Nairobi, 16 abr (EFE).– El presidente de Kenia, William Ruto, reafirmó este jueves el interés de su país en profundizar los lazos comerciales con Portugal, con un enfoque especial en la expansión de las exportaciones agrícolas kenianas hacia el mercado europeo.

Ruto hizo estas declaraciones tras recibir en la Casa del Estado, en Nairobi, al ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, en un encuentro que coincide con el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Estamos interesados en profundizar nuestros lazos comerciales con Portugal y ampliar el acceso al mercado para las exportaciones kenianas, particularmente nuestros productos agrícolas de valor agregado”, señaló el mandatario a través de un comunicado.

Más allá del intercambio de bienes, ambos Gobiernos exploran nuevas vías de cooperación en sectores estratégicos como la inversión, la economía marítima, el turismo y la cultura.

Según Ruto, estas áreas forman parte de un «compromiso compartido» para brindar beneficios tangibles a ambas poblaciones.

Uno de los hitos destacados del encuentro fue la apertura de un centro de visados en Nairobi por parte del Gobierno portugués, una medida que el presidente keniano agradeció al considerar que facilitará significativamente la movilidad de los ciudadanos kenianos que viajan a la nación lusa.

Asimismo, Ruto aprovechó la visita del jefe de la diplomacia portuguesa para enviar un mensaje de colaboración a la nueva administración del presidente António José Seguro, recientemente elegido en Portugal.

“Reafirmé nuestro compromiso de trabajar estrechamente con la nueva administración para avanzar en nuestros intereses compartidos”, concluyó el mandatario keniano, subrayando la «larga data» de una relación que cumple cinco décadas de historia. EFE

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