Kering busca reactivar Gucci tras años difíciles en el mercado del lujo

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El grupo de lujo francés Kering presentó el jueves un plan para hacer de Gucci una marca nuevamente «imprescindible» y recuperar el prestigio de la compañía entre clientes e inversores tras varios años difíciles.

Entre los anuncios presentados en la ciudad italiana de Florencia el jueves por la mañana, el director general Luca de Meo insistió en el papel clave de Gucci.

La marca italiana representa alrededor del 40% de las ventas anuales del grupo, pero sus ingresos están en fuerte caída desde 2023.

Según analistas del sector, el mal momento de Gucci se explica por problemas de calidad y por la pérdida de exclusividad, justo un aspecto por el que apuestan otras marcas de lujo.

Esto se ha debido a un exceso de artículos de «streetwear» en sus últimas colecciones y la omnipresencia de productos con el logotipo de la doble G.

De Meo admitió implícitamente estas críticas al prometer el jueves una «subida significativa en la calidad».

«Nuestra prioridad es hacer que Gucci vuelva a ser imprescindible», afirmó el directivo, al frente de Kering desde septiembre.

«En un segundo debe saberse que es Gucci, y eso no significa cubrir el mundo de GG (el logotipo de la marca). También puede ser discreto», recalcó.

Kering (propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear y Boucheron, entre otras) tiene la ambición de «generar mil millones de euros en ingresos adicionales en marroquinería de aquí a 2030», indicó el directivo.

– Aumentar el margen operativo –

Kering también pondrá en marcha medidas para todas sus marcas en el mercado chino, país clave para el sector del lujo, donde el grupo francés prevé aumentar significativamente los presupuestos de marketing y comerciales y cerrar puntos de venta.

En un comunicado publicado este jueves, antes de la intervención de su director, Kering detalló querer más que duplicar su margen operativo «a medio plazo» hasta alcanzar al menos 22% de su facturación, sin precisar el plazo exacto.

Esto equivaldría a igualar el margen operativo de su rival francés, LVMH.

Según su plan, «de aquí a finales de 2028 Kering entrará en una fase de crecimiento renovado y sostenible».

El grupo, que inició una transformación el año pasado bajo la dirección del italiano De Meo, también quiere destinar entre 5% y 6% de su facturación al desarrollo del crecimiento interno sostenible de sus casas.

Otro indicador que Kering seguirá de cerca es el retorno sobre el capital empleado (es decir el rendimiento de una filial en función del capital invertido), que la empresa quiere situar por encima del 20%.

Pero el plan presentado no convenció a los inversores. Hacia las 11H00 GMT en la Bolsa de París, la acción de Kering caía 5%.

– «Mató su atractivo» –

Gucci vivió su época de mayor esplendor en los 1990 bajo la dirección del diseñador Tom Ford, que convirtió la marca de artículos de cuero en un gigante de la moda muy apreciado por las élites.

Pero «con el auge del ‘streetwear’, Gucci se volvió omnipresente» y «eso, en cierta medida, mató su atractivo», afirmó a la AFP Luca Solca, especialista del sector en la consultora Bernstein, antes de conocerse el plan.

«En este sector, vendemos algo que los consumidores desean. Si das algo que gusta a la gente en exceso, al cabo de un tiempo ya no lo querrán», explicó.

El año pasado, Kering contrató a Demna, el diseñador georgiano favorito de la generación Z en el ámbito de la moda urbana, como nuevo director artístico de Gucci, además de fichar a de Meo.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, Gucci volvió a registrar un descenso en sus ventas, del 14%.

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