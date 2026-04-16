Kering presenta su plan para convencer nuevamente a clientes e inversores

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El grupo de lujo francés Kering presentó el jueves su plan de relanzamiento destinado a recuperar su prestigio entre clientes e inversores, tras varios años difíciles, lastrados en particular por la marca italiana Gucci.

Entre los anuncios presentados en la ciudad italiana de Florencia el jueves por la mañana, el director general Luca de Meo insistió en el papel clave de Gucci, marca insignia del grupo que representa alrededor del 40% de sus ventas anuales y que sufrió una fuerte caída desde 2023.

Según algunos analistas del sector, la pérdida de atractivo de la marca se explica por problemas de calidad, una proporción excesiva de artículos de «streetwear» en las colecciones de los últimos años y la omnipresencia de productos con el logotipo de la doble G, mientras que otras marcas de lujo apuestan por la exclusividad.

Críticas que De Meo admitió implícitamente al prometer el jueves una «subida significativa en la calidad».

«Nuestra prioridad es hacer que Gucci vuelva a ser imprescindible», afirmó el directivo, al frente de Kering desde septiembre.

«En un segundo debe saberse que es Gucci, y eso no significa cubrir el mundo de GG (el logotipo de la marca). También puede ser discreto», recalcó.

Kering (propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear y Boucheron, entre otras) tiene la ambición de «generar mil millones de euros en ingresos adicionales en marroquinería de aquí a 2030», indicó el directivo.

Kering también pondrá en marcha medidas para todas sus marcas en el mercado chino, país clave para el sector del lujo, donde el grupo francés prevé aumentar significativamente los presupuestos de marketing y comerciales y cerrar puntos de venta.

En un comunicado publicado este jueves, antes de la intervención de su director, Kering detalló querer más que duplicar su margen operativo «a medio plazo» hasta alcanzar al menos 22% de su facturación, sin precisar el plazo exacto. Esto equivaldría a igualar el margen operativo de su rival francés, LVMH.

Según su plan, «de aquí a finales de 2028 Kering entrará en una fase de crecimiento renovado y sostenible».

El grupo, que inició una transformación el año pasado bajo la dirección del italiano de Meo, también quiere destinar entre 5% y 6% de su facturación al desarrollo del crecimiento interno sostenible de sus casas.

Otro indicador que Kering seguirá de cerca es el retorno sobre el capital empleado (es decir el rendimiento de una filial en función del capital invertido), que la empresa quiere situar por encima del 20%.

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