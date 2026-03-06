Kiev anuncia la liberación de siete ucranianos que habían sido retenidos en Budapest

Berlín, 6 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, informó este viernes de la liberación de los siete ucranianos que habían sido retenidos en Budapest por las autoridades húngaras.

«Ya están a salvo y han cruzado la frontera ucraniana. Nuestros cónsules han facilitado la asistencia necesaria», indicó Sibiga en su cuenta de X, en la que señaló también que había informado de la puesta en libertad de los siete ucranianos al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Las personas retenidas eran trabajadores del banco público ucraniano Oschadbank, que pasaban por territorio húngaro con dos vehículos en los que transportaban 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, además de nueve lingotes de oro.

Según el propio banco, venían de Austria y se dirigían a Ucrania, y el traslado del dinero y el oro se estaba realizando conforme a la legalidad en virtud de un acuerdo con la entidad austriaca Raiffeisen.

Sibiga había anunciad anteriormente que pediría la intervención la Unión Europea (UE), que en la crisis abierta por el cese de los suministros de petróleo ruso a Hungría que pasan por Ucrania ha matizado su posición habitual de apoyo a Kiev frente a Budapest, y está secundando las exigencias del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Zelenski.

La retención de los siete ucranianos ha sido el más reciente punto de fricción entre Kiev y Budapest.

Zelenski llegó a amenazar con enviar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a Hungría dada la intención de Budapest de bloquear el apoyo financiero de 90.000 millones de euros que la UE se ha comprometido a poner en manos de Kiev, en un gesto de apoyo al país invadido por Rusia.

En alusión al primer ministro húngaro, Zelenski dijo: «Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones, o la primera partida de los 90.000 millones, y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento».

«Si no es así, le daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él (las fuerzas armadas) en su idioma», agregó el presidente ucraniano. EFE

