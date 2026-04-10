Kiev reivindica un ataque contra infraestructura energética rusa en el mar Caspio

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Berlín, 10 abr (EFE).- Una operación de las fuerzas especiales de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia en el mar Caspio causó daños este viernes a dos plataformas de perforación de la empresa Lukoil.

Según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram para operaciones especiales, «unidades de ataque en profundidad» lograron «golpear dos plataformas que pertenecen a la compañía rusa Lukoil en el mar Caspio en la noche del 10 de abril».

El ataque ucraniano fue llevado a cabo por drones sobre plataformas situadas en los campos petrolíferos de ‘Graifer’ y de ‘Korchagin’, al norte del mar Caspio, a unos 1.000 kilómetros de distancia del frente de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

«El enemigo usa esas plataformas como parte de la cadena de abastecimiento de carburante para su Ejército», según la nota castrense.

«Dañar la infraestructura de petróleo y gas de forma significativa limita su capacidad para abastecer con carburante a sus tropas y financiar su presupuesto», agregó el mensaje.

Este ataque se produjo antes de que entrara en vigor la tregua por la Pascua ortodoxa propuesta por Rusia el jueves para el sábado y domingo de este fin de semana. EFE

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