Kiev reprocha a Israel haber recibido un buque con trigo de la Ucrania ocupada

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Kiev, 17 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha reprochado a Israel que permitiera recientemente descargar en el puerto de Haifa una partida de trigo que procedía supuestamente de territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Según el comunicado de Kiev, las autoridades ucranianas alertaron a las israelíes sobre el barco el 23 de marzo, pese a lo que el barco pudo descargar en Haifa entre el 12 y el 14 de abril.

Ucrania ha pedido cooperación a Israel para confiscar el barco al ser éste presuntamente utilizado para exportar grano de territorio que pertenece legalmente a Kiev.

El Ministerio de Exteriores ucranianos pide además a Israel que evite situaciones similares en el futuro y que encuentre y confisque el trigo que trajo al país el barco.

Según el periodista israelí Barak Ravid, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, envío tras la salida del buque del puerto de Haifa un mensaje de texto a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, en el que le decía que ya era demasiado tarde para intervenir el barco.

Las relaciones diplomáticas entre Ucrania e Israel han sido noticia en las últimas semanas en el contexto de la visita al Golfo Pérsico y Oriente Medio del presidente Volodímir Zelenski, que no pasó por Israel y dijo públicamente en varias ocasiones que no tiene ningún contacto con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Zelenski ha ofrecido ayuda a Israel para derribar drones iraníes, sin que el Gobierno de Netanyahu haya respondido a la propuesta como sí han hecho positivamente varios países del Golfo y Jordania, con los que el presidente ucraniano acordó cooperar en materia de seguridad durante la visita a la región.

Kiev ya recriminó a Israel que no cortara relaciones con Rusia y enviara armamento a Ucrania en fases anteriores de la guerra con Rusia.

A diferencia de lo que ocurre con Zelenski y Netanyahu, los ministros de Exteriores de Ucrania e Israel sí mantienen contacto directo.

Este mismo mes el ministro israelí de Exteriores Saar dio las gracias a Zelenski en X por la aprobación en Ucrania de una reforma legislativa que endurece el castigo a las expresiones de antisemitismo. EFE

mg/alf