Kim, dipuesto a «llevarse bien» con EEUU si reconoce a Corea del Norte como potencia nuclear

El líder norcoreano Kim Jong Un sugirió que su país podría «llevarse bien» con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur seguía siendo su enemigo «más hostil», informó el jueves la prensa estatal.

En sus declaraciones al término del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim instó a Washington a respetar la condición de Pyongyang como potencia nuclear.

Si Washington «respeta la actual condición (nuclear) de nuestro país, tal como lo estipula la Constitución (…) y abandona su política hostil (…), no hay razón por la que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos», declaró Kim, según la agencia oficial de noticias KCNA.

Pero pareció cerrar la puerta a cualquier idea de estrechar lazos con Corea del Sur, al decir que «excluiría permanentemente» a Seúl como «compatriota» de su nación.

Corea del Norte «no tiene absolutamente nada que tratar con Corea del Sur, su entidad más hostil», afirmó Kim, calificando de «engañosos» los recientes esfuerzos conciliadores de Seúl.

Corea del Norte enmendó su Constitución en 2024 para definir por primera vez a Corea del Sur como un «Estado hostil».

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó su acercamiento a Kim durante una gira por Asia el año pasado, en la que dijo que estaba «100%» dispuesto a reunirse con él.

Trump incluso se apartó de décadas de política estadounidense al admitir que Corea del Norte es «en cierto modo una potencia nuclear».

El presidente estadounidense prevé ir en abril a China, aliada de larga data de Corea del Norte, en medio de crecientes especulaciones de que podría intentar algún tipo de encuentro con Kim al margen de esa visita.

