Kim acude a evento de artillería sin visitar restos del fundador norcoreano en aniversario

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Seúl, 16 abr (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió a un concurso de tiro de artillería con motivo del aniversario del nacimiento de su abuelo, Kim Il-sung, en una jornada en la que, por cuarto año consecutivo, parece haberse ausentado de una visita al mausoleo donde reposa el cuerpo embalsamado del fundador nacional.

La agencia estatal KCNA informó este jueves que, durante el aniversario celebrado la víspera, Kim supervisó el concurso de las subunidades de artillería, en el oeste del país. Es la primera asistencia del mandatario a una actividad militar durante una de las fechas más importantes del calendario norcoreano.

En otro informe, la agencia dijo que el actual líder envió el miércoles una cesta de flores al mausoleo familiar en el Palacio del Sol de Kumsusan, en Pionyang, para rendir tributo a Kim Il-sung, que gobernó el país asiático desde su fundación en 1948 hasta su muerte en 1994.

La KCNA no confirmó la asistencia del mandatario a la ceremonia en el mausoleo, en lo que sería su cuarta ausencia desde 2023, mientras sí informó de la participación del primer ministro norcoreano, Pak Tae-song, y otros altos cargos.

Funcionarios de Seúl y varios observadores han interpretado que Kim ha decidido ausentarse de estas ceremonias para diluir el peso simbólico de sus antecesores y concentrar la lealtad nacional en su propia figura.

El despacho sobre el concurso de artillería, sin embargo, utilizó el término ‘Día del Sol’, el nombre tradicional del aniversario, en contraste con el editorial del diario Rodong Sinmun sobre la festividad nacional, publicado en la víspera, que instaba a la lealtad hacia Kim Jong-un, calificándolo el continuador de la ideología del fundador.

Los medios estatales han reducido el uso del término «Día del Sol», que tiene relación directa con el nombre de Kim Il-sung, privilegiando denominaciones más neutras como «4·15».

El líder norcoreano también hizo referencia directa a su abuelo durante el concurso del miércoles, señalando que el Ejército debe centrarse en el entrenamiento para perfeccionar los preparativos para el combate, a fin de hacer realidad el deseo del gran líder, el camarada Kim Il Sung». EFE

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