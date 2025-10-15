Kim Kardashian habla de su divorcio de Kanye West tras un matrimonio «tóxico»

Los Ángeles (EE.UU.) 15 oct (EFE).- La empresaria e influencer Kim Kardashian habló abiertamente sobre su divorcio en 2022 del rapero Kanye West, copn quien tuvo un matrimonio «tóxico», y cómo ha manejado la situación con sus hijos, durante una entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’ publicado este miércoles.

Kardashian abordó distintos aspectos de su vida personal, entre ellos su experiencia sentimental tras la separación. «Tengo el problema de solo recordar lo bueno», afirmó. «Soy una persona que perdona, pero no he salido a muchas citas como para tener una relación tóxica desde que me divorcié… Creo que conforme maduras, ya no toleras esa mierda», explicó.

La también estrella de programas de telerealidad aseguró no arrepentirse de las decisiones románticas que ha tomado en el pasado, aunque reconoció que en ocasiones reflexiona sobre la forma en que eligió a sus parejas. En ese sentido, señaló que sus padres, Kris Jenner y Robert Kardashian, fueron «el mejor ejemplo» que pudo tener.

«En ellos vi cómo la vida se puede ver, cómo deberías ser tratado, y creo que yo no tomé decisiones similares. Eso es algo confuso para mí, porque tuve tan buen ejemplo, que uno podría pensar que pude haber elegido algo más cercano a lo que conocí», afirmó.

Kardashian, quien mantuvo una relación con West durante casi 15 años, también aseguró que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo, y reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

«Tuve que cuidarme a mí misma para ser una mejor madre», aseguró en referencia a sus cuatro hijos.

Kardashian y West se casaron en 2014 y se divorciaron oficialmente en 2022, tras pedir la separación en 2021.

Durante su conversación con Alex Cooper, Kardashian reconoció que la crianza compartida con West ha sido complicada y respondió a las acusaciones que aseguran que no permite que sus hijos vean a su padre.

«Siempre que él lo pide, yo dejo que los vea», afirmó, aunque también reveló que habían pasado «algunos meses» sin tener noticias de él.

Kardashian aseguró que su hija mayor, North West, ha demostrado ser especialmente observadora, a pesar de sus esfuerzos de proteger a sus hijos de la situación.

«Nunca digo nada negativo de su padre, porque ya hay suficientes cosas sobre él afuera, y lo último que necesitan es escucharlo de mí», apuntó.

Según contó, North incluso la enfrentó al decirle que sabía que lloraba a escondidas en su habitación y que debía dejar atrás el dolor.

«Me dijo el otro día: ‘Mamá, tienes que volver a casarte. Te estás haciendo demasiado mayor y nadie va a lidiar con esto’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?'», relató Kardashian. «Me lo dice todo el tiempo». EFE

