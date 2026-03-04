Kraken se convierte en la primera firma cripto con acceso al sistema de pagos de la Fed

Nueva York, 4 mar (EFE).- Kraken Financial, la unidad bancaria de la plataforma de criptomonedas Kraken, se convirtió en la primera firma de activos digitales en obtener acceso a los sistemas de pago centrales de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, un hito histórico para la industria cripto.

Según un comunicado, la compañía recibió la aprobación para abrir un ‘limited master account’, una cuenta maestra restringida que permite mover fondos utilizando las mismas vías que emplean miles de bancos y cooperativas de crédito.

Aunque este tipo de cuentas no incluye beneficios bancarios como el pago de intereses por reservas o el acceso a préstamos de la Fed, sí ofrece acceso directo a sistemas de pago como Fedwire, el principal canal de transferencias interbancarias del país.

«Esto mejora la fiabilidad y eficiencia para mover depósitos en moneda fiduciaria hacia y desde mercados de activos digitales», señaló Arjun Sethi, director ejecutivo de Kraken Financial, en el comunicado.

La empresa, fundada en 2011, opera un intercambio importante de criptomonedas y, a través de su unidad bancaria Kraken Financial, ofrece servicios similares a los de un banco especializado en criptoactivos, incluyendo pagos y comercio institucional de activos digitales.

En noviembre pasado, recaudó fondos a una valoración de 20.000 millones de dólares y sugirió que realizará una oferta pública inicial para salir a bolsa.

En 2025, el Gobierno de Donald Trump dio un primer paso para reducir las barreras regulatorias en el sector de las criptomonedas con el anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de crear un «grupo de trabajo» para desarrollar un marco regulador claro y completo para los criptoactivos y coordinarse con el Congreso en la elaboración de normas específicas.

Esta medida buscaba revertir las políticas de supervisión más estrictas implementadas durante la administración de Joe Biden, que incluyeron demandas contra empresas como Coinbase y Kraken por supuestas infracciones regulatorias. EFE

