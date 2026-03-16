Kusturica celebra el «amor por la verdad» de España tras rechazo a guerra en Irán

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Janti-Mansiisk (Rusia), 16 mar (EFE).- El reconocido realizador serbio Emir Kusturica, director del festival de cine de debut ‘Espíritu del fuego’ que concluye este lunes en la ciudad siberiana de Janti-Mansiisk, celebró el «amor por la verdad» de España tras el rechazo a la guerra en Irán.

«Recientemente pudimos ver cómo el presidente del Gobierno español (Pedro Sánchez) le dijo que no a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump. Esto es muy interesante y confirma lo que yo sentía y sabía. Que el amor a la verdad y esa cultura española que nos dio a Don Quijote, Almodóvar y a otros muchos magníficos creadores están sentando nuevos paradigmas», declaró a EFE, en referencia a la negativa de España al uso por EE.UU. de las bases militares de Rota y Morón para los ataques a Irán.

El espíritu de Guernica

Kusturica comentó con satisfacción la participación del escritor y critico español Jaime Noguera como jurado del evento.

«Pienso que eso es muy importante, que representantes del pueblo español, gente libre imbuida en el espíritu de Guernica» participen en el festival, sostuvo.

Señaló que esos ánimos de libertad acompañan a los españoles desde hace siglos y que cuajó desde los tiempos del dominio árabe hasta nuestros días en el sur de la península.

«En esos territorios sureños los protestantes anglosajones jamás hicieron nada bueno», indicó.

En la XXIV edición de ‘Espíritu del fuego’, el principal festival internacional de cine emergente celebrado Rusia, compiten filmes de realizadores de Argentina, Colombia y España.

La sangre del sur

El realizador serbio señaló, extendiendo sus reflexiones a América Latina, que «la sangre del sur marca una perspectiva histórica en la que estos pueblos compartían puntos de vista con la revolución soviética y una orientación de izquierdas (…) y siempre vieron a Rusia como un aliado natural».

«Esta alianza siempre invirtió en la cultura independiente. Y estas culturas siempre se opusieron a la dominación de la cultura anglo-protestante que ahora está cerrando su último ciclo vital con esta aventura descabellada de Trump en Irán», opinó.

Además, arremetió contra la actual política de la Casa Blanca contra Cuba, totalmente bloqueada tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el cerco al suministro de crudo a la isla.

«Llevan mucho tiempo bloqueados, las sanciones existen desde hace mucho. Pero este amor a la verdad al que me refiero siempre se opuso al Estado mafioso que Estados Unidos quería imponer en Cuba. Pienso que tienen una ilusión social muy firme, y el bloqueo no logrará provocar una catástrofe, al igual que no lo logró en más de medio siglo», aseveró.

Por ello, Kusturica considera que «a partir de ahora las cosas solo podrán ser mejores».

«Pienso que en Cuba no existe una lógica de la traición, que mantiene su apego por la lucha, y que tras esta lucha todo será mejor. Mejor en el sentido de que su visión de la verdad y de la vida social se realizará», concluyó.EFE

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