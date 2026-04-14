Kuwait arresta a periodista dentro de campaña represiva por la guerra en Irán, dice ONG

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El Cairo, 14 abr (EFE).- Las autoridades de Kuwait han arrestado al destacado periodista kuwaití-estadounidense Ahmed Shihab al Din, denunció este martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que exigió su liberación «inmediata e incondicional» en medio de la campaña de censura impuesta en el marco de la guerra en Irán.

La organización dijo en un comunicado que, desde el pasado 2 de marzo, el periodista no ha publicado nada en sus redes sociales ni se le ha visto en público en Kuwait, e indicó que «se entiende» que las autoridades lo han acusado de «difundir información falsa, atentar contra la seguridad nacional y hacer mal uso del móvil».

Estas acusaciones, que el CPJ calificó de «vagas y excesivamente amplias», se utilizan habitualmente para silenciar a periodistas independientes en este país del golfo Pérsico como Shihab, que ha colaborado con medios como The New York Times, PBS o Al Jazeera English.

Antes de ser detenido, el reportero «comentó videos e imágenes disponibles públicamente relacionados con la guerra de Irán. Entre sus publicaciones recientes se encontraba un video geolocalizado, verificado por CNN, que mostraba el accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base aérea estadounidense en Kuwait», dijo el CPJ.

Asimismo, recordó que su detención se produjo en medio de una «censura cada vez más estricta a la prensa» en el Golfo y en Kuwait, donde el Ministerio de Interior advirtió el 2 de marzo contra la grabación o difusión de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes contra los países árabes.

Kuwait promulgó el 15 de marzo una ley destinada a salvaguardar y proteger los intereses supremos de las autoridades militares, y su artículo 26 impone penas de cárcel de hasta diez años a quien «difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares». EFE

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