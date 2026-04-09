Líbano y enriquecimiento de uranio hacen tambalear la tregua en Irán

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Israel desoyó este jueves los llamados a incluir Líbano en un alto el fuego en Irán frágil no solo por la posición israelí sino también por la negativa del país a renunciar al enriquecimiento de uranio, una condición de Estados Unidos y Tel Aviv.

Pese a todo, después de cinco semanas de guerra en Oriente Medio, el alto el fuego trajo cierta calma en su segundo día, sin bombardeos en las últimas horas en Irán o en el Golfo.

En Teherán, miles de iraníes se congregaron cuando se cumplen 40 días de la muerte del exlíder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel desató la guerra. Desde entonces ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial.

En Israel han reabierto los lugares sagrados y los colegios.

En la explanada de las Mezquitas en Jerusalén Hamza al Afghani dijo sentir una alegría «indescriptible».

– Cruce de amenazas –

En un Líbano en duelo, el ambiente es muy diferente.

Los socorristas rebuscan entre los escombros a víctimas de los bombardeos simultáneos israelíes del miércoles contra varias regiones libanesas.

«Nuestro mensaje es claro: a cualquiera que actúe contra civiles israelíes, lo golpearemos. Seguiremos golpeando a Hezbolá allí donde haga falta, hasta que restauremos la seguridad de los residentes del norte» de Israel, los más expuestos a los proyectiles del movimiento proiraní Hezbolá, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en X.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reaccionó en el mismo tono.

«Nuestras manos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses», afirmó en la misma red y consideró que los bombardeos hacen que las negociaciones «no tengan sentido».

La ONU advirtió que estos ataques en Líbano representan un «grave peligro para el alto el fuego», en la víspera de negociaciones previstas entre iraníes y estadounidenses en Pakistán.

Francia, el Reino Unido y la Unión Europea pidieron que la tregua de dos semanas incluya a Líbano.

Los bombardeos israelíes han dejado más de 200 muertos y mil heridos, según el último saldo del Ministerio de Salud libanés.

Y cinco personas murieron el jueves en ataques del ejército israelí en el sur de Líbano.

En la frontera con Israel la tensión es palpable con al menos catorce alertas de cohetes.

Para Pakistán, mediador en la guerra en Oriente Medio, la tregua se aplica «en todas partes, incluido Líbano». Israel y Washington lo desmienten.

«Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección», aseguró el vicepresidente estadounidense JD Vance.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insiste en que Líbano es una «parte inseparable» del acuerdo y que si se viola la tregua habrá una «respuesta firme» por parte de Teherán.

– Negociaciones en Pakistán –

Antes de las negociaciones en Pakistán, el presidente estadounidense Donald Trump avisó que mantendrá a las tropas cerca de Irán hasta un «acuerdo real».

Y si las negociaciones fallan «disparará más fuerte de lo que nadie haya visto nunca», advirtió.

El programa nuclear iraní es uno de los temas más conflictivos.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el programa de enriquecimiento de uranio.

«No son más que deseos que quedarán enterrados», declaró Mohamad Eslami a la agencia Isna.

Estados Unidos e Israel acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán niega.

Trump parece dispuesto a «discutir» sobre «el levantamiento (…) de las sanciones» que asfixian la economía de Irán, pero se niega a ceder sobre el enriquecimiento de uranio.

– Incertidumbres sobre Ormuz –

La situación sigue siendo confusa en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica bloqueada por Irán desde el comienzo de la guerra y cuya reapertura era una condición para el alto el fuego.

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que los barcos deben seguir dos rutas cercanas a las costas iraníes, según ellos para evitar minas.

La Unión Europea rechazó la idea de «peaje» para este estrecho en aguas internacionales, después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.

En los mercados el soplo de esperanza que trajo el anuncio de una tregua duró poco.

Los precios del petróleo subieron más de un 3% el jueves, rozando de nuevo la barrera de los 100 dólares por barril.

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