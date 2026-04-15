Líder de la Cámara Baja pide devolver respeto al Congreso de EEUU tras escándalos sexuales

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Washington, 15 abr (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, llamó este miércoles a «traer el respeto por la institución de vuelta al Congreso» tras la polémica por la renuncia de dos legisladores, el demócrata Eric Swalwell y el republicano Tony Gonzales, ambos envueltos en casos de agresiones sexuales.

«Exhortaremos a cada miembro del Congreso a ejercer su cargo con la dignidad que se exige y se espera de ellos. Debemos devolver el respeto a la institución después de sucesos como este», afirmó Johnson durante una rueda de prensa en la escalinata del Capitolio, su primera reacción pública ante las dimisiones.

El republicano expresó su consternación por los hechos y subrayó que las denuncias son «impactantes» y deben abordarse.

«No sé qué más decir al respecto, salvo que es detestable. Algunas de las alegaciones que se han hecho, y aparentemente algunos de los hechos que están saliendo a la luz para verificarlas, son chocantes para nosotros», dijo.

Johnson reiteró que la Cámara ha reforzado en los últimos meses las normas éticas y legales aplicables a los congresistas y sus equipos: «Impondremos castigos a quienes violen la obligación sagrada que tienen de ser buenos administradores», añadió.

Swalwell, que el domingo había anunciado su retirada de las primarias demócratas para gobernador de California, publicó el lunes un comunicado en su cuenta de X confirmando su salida del Congreso y negando las acusaciones.

«Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra», expresó el legislador.

Gonzales, por su parte, también anunció vía X su abandono del cargo público: «Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retirada». EFE

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