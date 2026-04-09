Líder de partido español Vox pide a peruanos votar por candidato presidencial López Aliaga

3 minutos

Lima, 9 abr (EFE).- El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, manifestó este jueves su respaldo al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como candidato a la Presidencia de Perú por el ultraderechista partido Renovación Popular, que él mismo lidera.

En un video difundido en redes sociales por el Foro de Madrid, Abascal aseveró que «López Aliaga ha demostrado al frente de Lima que es la mejor opción para gobernar al país, enfrentando sin complejos a la izquierda criminal y a las redes de corrupción, defendiendo el orden y la libertad, y los intereses de los peruanos».

Este empresario, dueño de exitosos negocios como los trenes que llevan turistas a Machu Picchu, se presenta por segunda vez a la Presidencia de Perú, para lo que dimitió como alcalde de Lima pese a que al ser elegido para gobernar la capital peruana dijo que su intención era completar todo el periodo (2023-2026).

López Aliaga, un profeso católico integrante del Opus Dei, fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid promovida por Vox para unir fuerzas con representantes políticos de la misma tendencia en el espacio de Hispanoamérica.

«Su trayectoria y convicciones le sitúan en la vanguardia de una gran corriente internacional de patriotas que se alzan hoy en defensa de sus naciones», señaló el líder de Vox.

Abascal apuntó que «en un contexto de grandes dificultades, el Perú necesita más que nunca claridad, firmeza y liderazgo para segurar un futuro de libertad, seguridad y prosperidad», valores que para él representa López Aliaga.

«Perú supo frenar la deriva autoritaria que encarnó Pedro Castillo y no puede permitirse volver atrás», apuntó Abascal sobre el expresidente peruano encarcelado tras intentar dar un golpe de Estado en 2022 para evitar ser destituido por el Congreso, de mayoría opositora, al salir a la luz indicios de corrupción que salpicaban directamente al entonces mandatario.

López Aliaga, de 65 años y conocido popularmente como ‘Porky’ por su similitud con el cerdito de los Looney Tunes, ha estado al frente de las encuestas de intención de voto durante muchos meses, hasta que comenzó a caer en las últimas semanas en detrimento de otros candidatos como los derechistas Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, así como el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont.

El descenso en intención de voto ha coincidido con la polémica que protagonizó la pasada semana al llamar «gente de mierda» a manifestantes que le lanzaron huevos durante un mitin en la ciudad andina de Andahuaylas al apoyar la represión a las protestas antigubernamentales de 2023 tras la caída de Castillo que dejaron más de 50 muertos. EFE

fgg/mmr/sbb