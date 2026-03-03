Líder opositor: La Nicaragua de Ortega enfrenta su mayor aislamiento internacional y caerá

San José, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia, enfrenta su mayor aislamiento internacional por apostar todo «a un anti-americanismo anacrónico y a alianzas con regímenes fallidos», valoró este martes el dirigente opositor nicaragüense Felix Maradiaga.

«El colapso del régimen iraní y la captura de (Nicolás) Maduro representan golpes demoledores al eje que la pareja dictatorial de los Ortega-Murillo construyó por puro oportunismo ideológico», señaló el líder opositor Maradiaga en una declaración titulada «El colapso del eje autoritario: Ortega y Murillo más aislados que nunca».

El dirigente opositor, que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, y privados de su nacionalidad y sus bienes, indicó que el colapso de sus aliados deja a Ortega y a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, sin respaldo geopolítico y en una crisis que acelera su caída.

Sostuvo que la alianza de los sandinistas con Irán «nunca trajo desarrollo real a Nicaragua», sino que «fue siempre una relación vacía, sustentada únicamente en el profundo anti-americanismo obsesivo de Ortega, quien prefirió alinearse con regímenes parias internacionales antes que buscar el bienestar del pueblo nicaragüense».

«Ahora esa apuesta les explota en la cara. Ortega y Murillo se están quedando sin aliados, y los que les quedan son meros espejismos», continuó.

El cerco se cierra a Nicaragua

Maradiaga, que preside desde el exilio el partido opositor Ruta del Cambio, dijo que con Venezuela ahora bajo el tutelaje de Estados Unidos, Cuba explorando canales de comunicación con Washington, e Irán colapsado, «el cerco se cierra» a Nicaragua.

«Hoy enfrentan la realidad: están solos. Nadie va a rescatar a Ortega y Murillo», apostilló.

Para el también presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, el modelo de aislamiento internacional y represión interna que implementan Ortega y Murillo «los ha convertido en un régimen zombi, sin futuro y sin amigos».

«La caída de estos aliados deja a la dictadura completamente expuesta, sin respaldo real, sin cobertura diplomática, y sin la ilusión de pertenecer a un bloque geopolítico con peso», anotó.

Para Maradiaga, las consecuencias para Nicaragua «son profundas y acelerarán la crisis terminal de la dictadura» sandinista.

El opositor pronosticó que el aislamiento internacional se profundizará y que «sin aliados creíbles, Ortega y Murillo perderán cualquier capacidad de maniobra diplomática».

También, que la presión económica aumentará y que internamente recrudecerán la represión, lo cual, dijo, abrirá «ventanas de oportunidad para la comunidad internacional de intensificar sanciones y presiones coordinadas».

Por tanto, para Maradiaga, «el régimen de los Ortega-Murillo está en un callejón sin salida por culpa de dos tiranos que sacrificaron el futuro de Nicaragua por su delirio de poder», y que su desenlace es inevitable y caerán. EFE

