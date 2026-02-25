Líderes caribeños ven positivo el mensaje de Rubio sobre una mayor cooperación

Castries, 25 feb (EFE).- Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) se mostraron este miércoles alentados por el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre una mayor cooperación, tras meses de distanciamiento y presiones por discrepancias sobre Venezuela y Cuba.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, declaró a la prensa que las breves declaraciones de Rubio en la reunión de Caricom que se celebra en San Cristóbal y Nieves son, en su opinión, «muy alentadoras».

«En un momento dado, nos preocupó mucho cuál sería el mensaje, pero debo decir que es un mensaje muy positivo para ayudar a asegurar el futuro de los países caribeños, trabajando estrechamente con ellos, reconociendo que nos une la geografía y nuestra gente», afirmó Browne.

Browne señaló que el Caribe tiene «la mayor diáspora en Estados Unidos» y que Rubio ha mostrado «un nivel de compromiso para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Caricom».

También el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, dijo que se sintió alentado por el encuentro que los líderes tuvieron con Rubio y que «es importante destacar el aspecto positivo de su presencia en el Caribe».

«Es una clara intención de Estados Unidos de dialogar, compartir sus puntos de vista y preocupaciones, y también de escuchar las nuestras», aseveró.

El secretario de Estado de Estados Unidos instó este miércoles a los países miembros de Caricom a colaborar en la recuperación de Venezuela y en la lucha contra el crimen transnacional en la región.

Numerosos miembros de la Caricom han sido críticos con las recientes acciones de Estados Unidos en la región, incluyendo la captura de Nicolás Maduro y los ataques contra embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Otro tema de fricción es Cuba. Muchos líderes caribeños rechazan el bloqueo estadounidense a La Habana y el hecho de que Estados Unidos les presione para poner fin a las misiones médicas cubanas en sus países.

Al respecto, Skerrit, señaló que es «importante que el diálogo continúe», ya que hay varios temas que se deben discutir para «encontrar enfoques mutuos».

En la agenda de la reunión ordinaria de jefes de Gobierno de Caricom, otro de los puntos destacados es la situación de Haití, que está sumido en una grave crisis política, social y de seguridad a causa de la violencia de las pandillas.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, declaró a la prensa que él también se sentía alentado por las reuniones con Rubio.

«Fue muy bueno. Quiere reforzar la relación a largo plazo que existe entre Estados Unidos y el Caribe, y vamos a fortalecerla para el beneficio mutuo», añadió. EFE

