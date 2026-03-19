Líderes de la UE comienzan cumbre centrada en Oriente Medio, Ucrania y competitividad

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Bruselas, 19 mar (EFE).- Los líderes de la UE comenzaron este jueves una cumbre que estará centrada en discutir la respuesta a la escalada bélica en Oriente Medio, en la ayuda a Ucrania y en la mejora de la competitividad europea, amenazada ahora por el impacto del encarecimiento de la energía.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete iniciaron su reunión en Bruselas en torno a las 11.00 hora local (10.00 horas GMT), con una agenda intensa por delante que podría alargarse hasta última hora del jueves o incluso la madrugada del viernes.

A su llegada a la cita, los mandatarios urgieron a poner fin al conflicto en Oriente Medio y destacaron la necesidad de tomar medidas para mitigar su efecto en la economía comunitaria, después de que el barril de petróleo brent para entrega en mayo se dispara casi un 5 % este jueves, hasta situarse cerca de los 113 dólares, mientras que el precio del gas natural se dispara casi un 30 por ciento.

La alta responsable de Exteriores de la Unión Europea (UE), instó a hallar «una salida» a la guerra en Oriente Medio, en lugar de una mayor espiral belicista, tras los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes, que «generan más caos» en una región ya desestabilizada por la ofensiva de EEUU e Israel.

Kallas también confirmó que mantiene contactos diplomáticos con Irán y con otros países de Oriente Medio para buscar «diferentes soluciones» al conflicto y evitar una mayor espiral belicista, a su llegada a la cumbre.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, apostó por su parte por avanzar en la transición energética ante la escalada de precios derivada del conflicto en Oriente Medio.

Costa explicó que los líderes europeos se reunirán también con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien departirán sobre el sistema multilateral, «un instrumento básico para proteger el orden internacional basado en reglas».

«No hay una alternativa al orden internacional basado en reglas, porque la alternativa es la guerra en Ucrania, la alternativa es la competencia desleal en el comercio, la amenaza a la soberanía en Groenlandia, la amenaza a la soberanía en otras partes del mundo», señaló.

Esta reunión es, dijo, «muy importante, no sólo para abordar la dramática situación actual en Oriente Medio, lo que está sucediendo en el Líbano, que es dramático, y también para nunca olvidar que es urgente movilizar a la comunidad internacional para apoyar a la población de Gaza».

Por último, explicó que los líderes europeos también se centraran en la competitividad, cuyo impulso es «esencial para aumentar el crecimiento económico» de la Unión, así como «crear empleos de calidad y aumentar la autonomía estratégica» europea.

Asimismo, los líderes discutirán la situación en Ucrania junto al presidente de este país, Volodímir Zelenski, quien se unirá por videoconferencia, y abordarán el préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros aprobado el pasado diciembre pero que trata de bloquear ahora Hungría. EFE

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