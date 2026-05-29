Líderes de Unión Eurasiática urgen a Armenia a convocar referéndum sobre ingreso en la UE

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Astaná, 29 may (EFE).- Los líderes de la Unión Económica Eurasiática (UEE), encabezados por el presidente ruso, Vladímir Putin, urgieron este viernes a Armenia a celebrar cuanto antes un referéndum sobre su futuro ingreso en la Unión Europea (UE).

«Compartimos la postura sobre la necesidad por parte de la República de Armenia de celebrar, posiblemente a corto plazo, un referéndum sobre el ingreso en la UE o la permanencia en el seno de la Unión Económica Eurasiática», señala la declaración suscrita por los mandatarios ruso, kazajo, bielorruso y kirguís tras la cumbre celebrada en Astaná.

Putin y sus colegas recordaron no sólo los pasos dados por el país caucásico, sino también la ley sobre el comienzo del proceso de ingreso en la UE aprobada por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y la declaración conjunta emitida por Ereván y Bruselas el pasado 5 de mayo tras su primera cumbre bilateral.

En su opinión, dichas aspiraciones acarrean «riesgos notables para la seguridad económica» de los otros cuatro miembros de la Unión creada en 2015.

Por ello, adelantaron que en la próxima reunión del consejo intergubernamental en diciembre se presentará un informe sobre «las posibles consecuencias de la suspensión en relación con Armenia de la vigencia del Tratado sobre la Unión Económica Eurasiática».

El Kremlin admitió esta semana que los estatutos de la organización no incluyen un mecanismo de expulsión, por lo que las autoridades rusas presionan a Armenia para que se decida cuanto antes, algo a lo que el primer ministro Pashinián se niega por el momento.

A su vez, en vísperas de las elecciones legislativas del 7 de junio en Armenia, las autoridades rusas introdujeron sanciones económicas contra las importaciones de flores, verduras, vino, coñac y agua mineral del país caucásico, al que también amenazaron con suspender el suministro de petróleo y gas.

Pashinián, cuya reelección fue respaldada esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su momento que no quieren en ningún caso romper lazos con Moscú, pero que no es aliado de Rusia en su conflicto con Ucrania. EFE

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