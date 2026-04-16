Líderes progresistas globales se reúnen en España para intentar parar la ola populista

4 minutos

Madrid, 16 abr (EFE).- Líderes progresistas de todo el mundo se reúnen este viernes y sábado en Barcelona en dos cumbres institucionales y un foro que buscan explorar vías para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo que consideran un riesgo real para las democracias.

Más de 3.000 personas participarán en la cita, a la que acuden la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que marca su primer viaje fuera de América y la primera visita de un mandatario mexicano a España en ocho años; el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva; o el expresidente chileno Gabriel Boric, que obtuvo un permiso especial de su país para el desplazamiento.

Lula es el principal aliado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en esta cita progresista y participará junto a él en los tres eventos centrales.

El primero, el viernes, será la primera cumbre entre España y Brasil, con la participación prevista de una decena de ministros de cada país, y a la que seguirá al día siguiente la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, con presencia de una docena de jefes de Estado o de Gobierno.

Esta destacada cumbre se ha celebrado con anterioridad dos veces en Nueva York y una en Santiago de Chile, la mas reciente, en 2024.

De forma paralela a ambos eventos, tendrá lugar durante los dos días el foro Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas del mundo y a más de 3.000 personas, incluidos los lideres asistentes a los dos eventos anteriores.

Impulso de Sánchez y Lula

El jefe del Ejecutivo español considera que es necesario que todos los progresistas se unan frente a quienes hacen del odio, la fragmentación o la polarización su forma de entender y practicar la política, ya sea a nivel nacional o internacional.

Esa idea será el hilo conductor de los tres eventos en los que Sánchez actuará de anfitrión, comenzando por la cumbre con Brasil, un formato que España utiliza por primera vez con un país latinoamericano y en la que se firmarán una serie de acuerdos.

Sánchez y Lula han sido también los impulsores de la celebración en territorio español de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que comenzaron a coordinar en 2024 en los márgenes de su participación en el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Presencia de la presidenta mexicana

Especialmente significativa en esta ocasión es la presencia de la presidenta Sheinbaum. Será la primera vez que visite España como dirigente de México y su presencia evidencia una distensión en las relaciones bilaterales después de que su país pidiera a Madrid una disculpa por los agravios de la conquista española.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo «mucho abuso», un comentario que Sheinbaum valoró como un «gesto de acercamiento», pese a que añadió que hay que seguir trabajando en el proceso de reconocimiento histórico.

Otros asistentes a esa cumbre serán el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y el del Consejo Europeo, António Costa.

Todos ellos estarán presentes igualmente en el foro progresista en el que durante dos días habrá decenas de reuniones y mesas redondas en las que se debatirá la situación actual en todo el mundo, con un inevitable protagonismo de las políticas que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin temor a Trump

Frente a ello, según fuentes de la organización, se reivindicará el «no a la guerra» que ha defendido Pedro Sánchez, y el convencimiento de que existe una alternativa política centrada en los derechos para plantar cara a la ola conservadora.

Los organizadores aseguran que no hay temor a la respuesta que pueda dar Trump a la celebración de esta cita, ni que ésta se pueda ver contraprogramada por la cumbre de Patriots en Milán o la concentración que la opositora venezolana María Corina Machado pretende celebrar en Madrid.

En el foro estarán presentes delegaciones de partidos progresistas de todo el mundo, como los demócratas estadounidenses, representados por el senador Chris Murphy; mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participará con un mensaje en vídeo.

Telemáticamente intervendrán asimismo miembros de partidos progresistas de Israel y presencialmente habrá una delegación de Palestina.

También habrá miembros de la oposición venezolana porque, según recuerda la organización, Machado no es la única representante de ese espacio político en el país latinoamericano. EFE

nac-mra/lss