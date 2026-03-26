La ‘berlusconiana’ Forza Italia cambia a líder parlamentario tras fracaso del referéndum

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Roma, 26 mar (EFE).- El partido ‘Forza Italia’ (FI), miembro de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni, ha sustituido a un antiguo líder parlamentario a raíz del fracaso de la reforma judicial, uno de sus objetivos clave, en el reciente referéndum constitucional.

Maurizio Gasparri, uno de los barones de la formación desde sus orígenes y antiguo y leal colaborador de Silvio Berlusconi, ha sido reemplazado como jefe de grupo en el Senado por Stefania Craxi, hija del conocido ex primer ministro socialista Bettino Craxi.

El líder de FI y actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha agradecido la «dedicación y lealtad» de Gasparri estos años y deseado «buen trabajo» a Craxi.

El movimiento había sido reclamado por un grupo de senadores tras el fracaso del referéndum al que el Gobierno italiano sometió una reforma judicial, batalla histórica de este partido y su líder Berlusconi.

Además, según los medios locales, la hija del difunto magnate, Marina Berlusconi, aún muy influyente en la formación, había pedido a Tajani «una mayor apertura» de su dirección.

FI es un partido de corte conservador liberal y ‘popular’ fundado por Silvio Berlusconi y, tras la muerte de este en junio de 2023, ha sido dirigido por su ‘delfín’ político, Tajani.

El principal desafío era sobrevivir al fallecimiento de un líder del carisma de Berlusconi y en las elecciones europeas de 2024 logró no solo mejorar sus datos con un 9,59 % de los votos, sino adelantar a la ultraderechista Liga de su socio Matteo Salvini.

Ahora, tras el referéndum, Tajani ha declarado su voluntad de «situar cada vez al partido como el centro de la política italiana» y «ampliar los horizontes de la formación».

El fracaso en el referéndum también ha hecho que la primera ministra Meloni, de los ultraderechistas Hermanos de Italia, haya empujado a la dimisión de dos altos cargos del Ministerio de Justicia, uno de ellos el subsecretario Andrea Delmastro, y de la titular de Deportes, Daniela Santanchè. EFE

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