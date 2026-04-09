La actividad industrial de Argentina se desploma el 4 % en febrero

1 minuto

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- La actividad industrial de Argentina se desplomó en febrero pasado un 4 % en comparación con enero último tras dos meses consecutivos en positivo, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó en febrero el 8,7 % con respecto al mismo mes de 2025 y sumó así ocho meses de retracción en términos interanuales.

En el primer bimestre del año, la actividad industrial acumuló una caída del 6 %. EFE

nk/cpy

(foto)(video)