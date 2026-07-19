La Aduana cubana decomisa droga oculta en cajas de alimentos en el aeropuerto de La Habana

Compartir

2 minutos

La Habana, 19 jul (EFE).- La Aduana General de la República (AGR) de Cuba decomisó en el aeropuerto internacional de La Habana un cargamento de cannabinoides sintéticos, una droga conocida popularmente en la isla como «químico», reportaron este domingo medios estatales.

El vicejefe primero de la Aduana, William Pérez, informó en las redes sociales que «la droga conocida como ‘químico’ estaba oculta en dos cajas de alimentos procedentes de los Estados Unidos y fue interceptada como resultado del trabajo conjunto de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas», refiere el sitio Cubadebate.

El reporte señala que el operativo «forma parte de las acciones de control fronterizo que el país mantiene contra el tráfico ilícito de estupefacientes», en el marco de la política de «tolerancia cero» frente a las drogas.

A principios de esta semana, la Aduana cubana reveló otro caso detectado en la misma terminal aérea habanera, en el que sus agentes descubrieron más de 10 kg de cocaína líquida enmascarados en frascos de champú y otros productos para el tratamiento del cabello.

El vicejefe de la institución declaró entonces que esa detección «es muestra clara de la intencionalidad de vulnerar los controles a fin de introducir el ilícito, empleando nuevamente aquellas mercancías contempladas en las exenciones arancelarias vigentes».

Las autoridades de la isla afirman que Cuba «no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas».

En 2025 se incautaron de un total de 507 kg de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con informes oficiales.EFE

rmo/gpv