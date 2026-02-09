La aerolínea española Plus Ultra retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas el 3 de marzo

Madrid, 9 feb (EFE).- La compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas reanudará sus vuelos regulares entre Madrid y Caracas a partir del próximo 3 de marzo, tras la «normalización» de las operaciones aéreas para las compañías españolas, anunció este lunes.

La aerolínea operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves, y a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, con lo que reforzará la conectividad entre ambos mercados.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, ya avanzó el pasado viernes que, entre febrero y mazo, al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos, entre ellas Plus Ultra.

Las otras cinco, según Avavit, son TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca y GOL.

La conectividad entre España y Venezuela se vio afectada desde noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar las precauciones al sobrevolar Venezuela.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien afirmó que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.

Desde noviembre, Plus Ultra había suspendido temporalmente sus operaciones «priorizando la seguridad», en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal española de Seguridad Aérea (AESA) y de su homóloga europea EASA.

Para Plus Ultra, la reanudación de los vuelos a Caracas representa «un paso muy importante» para restablecer la normalidad operativa con sus principales destinos.

Las compañías aéreas españolas Air Europa e Iberia también cancelaron sus vuelos a Venezuela.

Air Europa informó a EFE de que, de momento, sus vuelos siguen cancelados hasta el 15 de febrero, aunque no descartan que se produzcan novedades al respecto.

Por su parte, Iberia informó de que sigue en la misma línea de lo anunciado el 30 de enero: su intención es reanudar los vuelos a Venezuela a principios de abril, pero «si se dan plenas garantías de seguridad». EFE

