La aerolínea KLM suspende 160 vuelos en mayo por el alto precio del queroseno

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Bruselas, 16 (EFE).- La aerolínea neerlandesa KLM anunció este jueves que suspenderá 160 vuelos en el mes de mayo porque no resultan rentables debido al alto precio del queroseno, cuyos costes de han disparado por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

«Debido al aumento de los costes del queroseno, actualmente ya no resultan viables desde el punto de vista financiero», indicó la compañía aérea en un comunicado en el que subrayó que «no existe escasez de queroseno».

La supresión de 80 vuelos de ida y vuelta representa «menos del 1 % de sus vuelos europeos durante ese periodo».

La aerolínea indicó que los pasajeros afectados serán «reubicados en el siguiente vuelo disponible» y agregó que dado que se trata de destinos a los que la compañía viaja varias veces al día, como Londres o Dusseldorf, lo normal sería que los pasajeros sea acomodados en otros vuelos «rápidamente».

«KLM prevé un periodo vacacional de mayo con alta demanda y está asegurándose de que los pasajeros puedan viajar a sus destinos de vacaciones según lo previsto», concluyó la aerolínea neerlandesa, que forma parte del grupo Air France KLM.

Esta medida de la aerolínea neerlandesa llega el mismo día en que el grupo alemán Lufthansa anunció que debido a la duplicación de los precios del queroseno por la guerra en Irán y a las frecuentes huelgas de personal va adelantar la aplicación de un paquete de medidas, que incluyen la reducción del programa de vuelos y la suspensión de las operaciones de su filial CityLine. EFE

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