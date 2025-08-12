La agencia Mediafax compra G4Media y crea el mayor grupo de medios digitales en Rumanía
Bucarest, 12 ago (EFE).- Titluri Quality, propietaria del portal informativo y de la agencia de noticias Mediafax, ha adquirido el grupo GMMedia, según informaron este martes las dos empresas, en una operación que supone la creación del mayor conglomerado de medios digitales de Rumanía.
El nuevo grupo acumulará una audiencia de casi 2 millones de usuarios únicos al día, en un país de 19 millones, según han anunciado las dos compañías, que no han informado sobre el importe de la transacción.
El grupo G4Media reúne las publicaciones digitales 4Media, Economedia, G4Food, Techrider y Pets&Cats, mientras que el grupode prensa del que forma parte Mediafax incluye medios como ProSport, CanCan, Gândul o ProMotor.
Radu Budeanu, director ejecutivo de Titluri Quality, ha declarado que esta operación no supone sólo una «expansión estratégica» sino también reafirma la «convicción en el pluralismo, la responsabilidad y la excelencia editorial».
El acuerdo incluye que todas las publicaciones del grupo G4Media conserven sus equipos directivos y su independencia editorial.EFE
asp-as/ad