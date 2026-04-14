La AIE dice que la demanda de petróleo caerá ligeramente en 2026 sin descartar hundimiento

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París, 14 abr (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado fuertemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo para este año a la vista del conflicto en Oriente Medio y prevé una ligera caída respecto a la de 2025, pero advierte de que si la crisis se prolonga lo que se produciría es un hundimiento.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este martes, la AIE estima que la demanda global será de media este año de 104,259 millones de barriles diarios (mb/d), lo que significa 730.000 barriles diarios (b/d) menos de lo que había calculado en marzo, durante los primeros días de la guerra.

Entre el segundo y el cuarto trimestre, la caída del consumo será de 1,5 mb/d, la más «brusca» que se ha vivido desde el estallido de la crisis de la covid en 2020.

Eso ocurriría en su escenario central, si la situación a partir de mayo pudiera normalizarse y el mercado volviera a ser progresivamente abastecido con el petróleo del golfo Pérsico; pero si las interrupciones se prolongaran, el hundimiento de la demanda podría alcanzar 5 mb/d en términos interanuales entre el segundo y el cuarto trimestre. EFE

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