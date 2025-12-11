La AIE reduce su previsión de oferta de petróleo, pero sigue muy superior a la demanda

3 minutos

París, 11 dic (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja sus previsiones sobre la oferta de petróleo para este año y el próximo, en parte por el bajón de las exportaciones rusas por las sanciones, pero sigue siendo muy superior a la demanda, lo que augura la continuidad del desequilibrio.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE calcula ahora que la oferta global será de 106,2 millones de barriles diarios en 2025, 3 millones de barriles diarios más que en 2024, lo que significa 100.000 barriles menos de lo que anticipaba en noviembre.

Y el incremento para 2026 quedará en 2,4 millones de barriles diarios hasta 108,6 millones, una corrección mínima a la baja de 20.000 barriles respecto a lo anticipado el mes pasado.

Detrás de esos cambios está lo ocurrido en noviembre, cuando han salido al mercado 610.000 barriles diarios menos que en octubre sobre todo por el efecto de las sanciones internacionales contra Venezuela y, muy particularmente, contra Rusia.

En el caso de Rusia, el bajón fue de 420.000 barriles diarios en un solo mes a 6,9 millones, lo que significa el nivel más bajo desde que empezó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. A eso hay que añadir el recorte de 150.000 barriles diarios de Venezuela, que se quedó en 860.000 barriles.

En total, el cártel que forman los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) representaron tres cuartas partes del recorte en la producción.

En paralelo, la AIE espera que la demanda de petróleo se incremente este año en 830.000 barriles diarios más que en 2024 hasta 103,9 millones, gracias a unas perspectivas macroeconómicas algo mejores después de la incertidumbre en la primera mitad del año por los aranceles de Donald Trump.

Unas perspectivas que también se proyectan para el año próximo y que ha llevado a los autores del informe a revisar al alza en 90.000 barriles diarios sus cifras del mes pasado.

Eso significa que ahora estiman que el año próximo el mercado absorberá 104,8 millones de barriles diarios, 863.000 más que en 2025.

En cuanto a las reservas globales de petróleo, en octubre estaban en máximos desde hace cuatro años, con 8.030 millones de barriles.

Durante los diez primeros meses de este año, esas reservas han aumentado en el equivalente de 1,2 millones de barriles diarios y los primeros datos de noviembre apuntan a un nuevo incremento.

Junto a esos evidentes desequilibrios entre la oferta y la demanda, que como recuerda la AIE ha conducido de media a un descenso de 20 dólares en el precio del barril de brent desde comienzos de año, está la situación de la industria del refino.

Después de haberse superado una serie de importantes interrupciones de actividad en las refinerías en noviembre, se ha aliviado la escasez de productos refinados, pero las sanciones programadas desde comienzos de 2026 están teniendo en efectos ya.

Los márgenes de las refinerías han subido a niveles que no se observaban desde la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022.

Con ese contexto y el excedente de crudo existente, la AIE ha aumentado sus proyecciones de producción en las refinerías en 250.000 barriles para el año próximo hasta 84,4 millones, es decir 750.000 más que en 2024.

Esa subida se va a concentrar en los países de la OCDE, con 36,2 millones de barriles diarios el año próximo, 560.000 más de lo augurado en noviembre, y se hará en buena parte en detrimento de las refinerías en India, Irán y Serbia. EFE

