La alerta roja por «calor extremo» se prolonga hasta la noche del viernes en Londres

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La alerta roja por «calor extremo», emitida en muy raras ocasiones, fue prolongada hasta la noche del viernes para Londres y una parte del sureste de Inglaterra, anunció este jueves la agencia meteorológica británica (UK Met Office).

«Las temperaturas máximas a la sombra podrían superar los 36 grados centígrados, llegando quizá a 38 en algunos lugares», indicó la UK Met Office en un comunicado, después de que se registrara el miércoles un récord de calor para un mes de junio (36,1 en la costa sur de Inglaterra).

El récord anterior de máxima temperatura alcanzada en un mes de junio era de 35,6 grados, registrados en 1976 en Hampshire (sur de Inglaterra), superando por unas décimas el anterior, que databa de 1957.

La alerta roja está vigente desde el miércoles en gran parte del sur del país, siendo la segunda vez que se decreta, después de una primera en julio de 2022.

bur-psr/ahg