The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La apertura en rojo de Wall Street hace caer un 1,82 % al parisino CAC-40

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 20 mar (EFE).- Tercera jornada consecutiva de pérdidas en la Bolsa de París, marcada por las turbulencias ligadas a la situación en Oriente Medio y su corolario energético, que se acentuaron tras la apertura en rojo de Wall Street, que acabó por sumergir al selectivo CAC-40 un 1,82 %.

La apertura en verde en París tardó poco en comenzar a trazar una trayectoria negativa que acabó por pronunciarse a media tarde para cerrar la semana en los 7.665,62 puntos, un 3,11 % por debajo de la anterior, lo que sitúa las pérdidas en lo que va de año en casi el 6 %.

Todo en medio de una actividad desenfrenada, que triplicó los intercambios habituales y superó los 11.300 millones de euros.

Por valores, el fabricante automovilístico Renault se escapó del pesimismo con una subida del 1,17 %, por delante del gigante cosmético L’Oreal y el gigante del lujo Kering, que se apuntó un 0,67 %.

En el mismo sector, Hermès firmó la mayor caída de la jornada, de un 4,94 %, por delante del banco Société Générale, que se dejó un 4,24 %, y del industrial Safran, que perdió un 3,96 %. EFE

lmpg/mra

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR