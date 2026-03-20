La apertura en rojo de Wall Street hace caer un 1,82 % al parisino CAC-40

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París, 20 mar (EFE).- Tercera jornada consecutiva de pérdidas en la Bolsa de París, marcada por las turbulencias ligadas a la situación en Oriente Medio y su corolario energético, que se acentuaron tras la apertura en rojo de Wall Street, que acabó por sumergir al selectivo CAC-40 un 1,82 %.

La apertura en verde en París tardó poco en comenzar a trazar una trayectoria negativa que acabó por pronunciarse a media tarde para cerrar la semana en los 7.665,62 puntos, un 3,11 % por debajo de la anterior, lo que sitúa las pérdidas en lo que va de año en casi el 6 %.

Todo en medio de una actividad desenfrenada, que triplicó los intercambios habituales y superó los 11.300 millones de euros.

Por valores, el fabricante automovilístico Renault se escapó del pesimismo con una subida del 1,17 %, por delante del gigante cosmético L’Oreal y el gigante del lujo Kering, que se apuntó un 0,67 %.

En el mismo sector, Hermès firmó la mayor caída de la jornada, de un 4,94 %, por delante del banco Société Générale, que se dejó un 4,24 %, y del industrial Safran, que perdió un 3,96 %. EFE

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