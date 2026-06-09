La argentina Cecilia Rodríguez gana en España el premio de novela corta Francisco Ayala

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Granada (España), 9 jun (EFE).- La escritora argentina Cecilia Rodríguez ganó este martes en España el III Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala por ‘No debería excitarme que hables así’, una obra que reflexiona sobre la autodestrucción, la poesía y el amor.

El jurado destacó que se trata de una de «poética resistente», que dialoga desde lo global con una cultura de la desfragmentación de modelos que se diluyen en el arte pop, el rock y una historia de amor, autodestrucción y poesía.

El premio de la novela, editada ya por Traspiés, consiste en 6.000 euros y una obra artística conmemorativa diseñada expresamente para el certamen por el profesor de escultura de la Universidad de Granada Balbino Montiano.

En esta tercera edición participaron 1.017 novelas procedentes de 27 países. Más de la mitad de los originales fueron enviados desde el extranjero.

Francisco Ayala fue un literato español nacido en la ciudad de Granada (1906) y fallecido en Madrid (2009), miembro de la Real Academia Española y ganador del premio Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras. EFE

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