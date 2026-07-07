La Argentina de Messi se niega a morir en una heroica remontada ante Egipto

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5 minutos

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes a Egipto por 3-2 en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un infartante triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

Pero, en un lapso de cuatro minutos, Cristian Romero (79′) y Lionel Messi (83′) empataron el marcador y Enzo Fernández (90+2′) completó la remontada que le da a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

Liberando la tensión, Messi rompió en llanto sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium después de llegarse a ver afuera del último Mundial de su legendaria carrera.

«Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir», subrayó el Diez a periodistas.

«Lo habíamos visto feo», reconoció. «Levantar un partido así, un 2-0, no es fácil y más en un Mundial».

«Pero este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo», dijo el capitán sobre la gran meta de lograr un bicampeonato que nadie logra desde Brasil en 1962.

Después de llenar de abrazos a Messi, sus compañeros lo levantaron en volandas para celebrar que su líder no tuvo un triste epílogo en los Mundiales.

«Queremos que sienta que estamos junto a él hasta el final», dijo el mediocampista Leandro Paredes. «Nosotros también jugamos porque ese último partido de él no llegue nunca».

«Las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, yo creo que es inigualable», se sumó el seleccionador, Lionel Scaloni. «Soy entrenador por esto».

– Protestas de Egipto –

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, realizó su mayor ejercicio de escapismo en una tarde en que parecía que tenía todo en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21, pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.

El astro argentino, que ya había errado una pena máxima en la fase de grupos ante Austria, suma cuatro penales fallados en sus seis Mundiales.

Aún así, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro.

El máximo goleador histórico de los Mundiales encadena nueve partidos seguidos viendo puerta en el torneo.

En el equipo egipcio que lidera Mohamed Salah, que sintió merecer el triunfo, la eliminación generó un gran malestar.

Su seleccionador, Hossam Hassan, denunció un arbitraje injusto después de que se les invalidara un gol en el segundo tiempo.

«Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido», afirmó Hassan en rueda de prensa.

– Otro penalti fallado –

Sin temor a la campeona del mundo, Hassan planteó de inicio una valiente estrategia que tuvo premio con el cabezazo de Yasser Ibrahim que adelantó inesperadamente a Egipto a los 15 minutos.

La Albiceleste se veía por primera vez por detrás en este Mundial y el árbitro François Letexier, visto con sospecha por la hinchada argentina por su nacionalidad francesa, le dio la opción de reaccionar al señalar penalti por derribo en el área a Nicolás Tagliafico.

Messi asumió la responsabilidad pero Mostafa Shobeir, que ya había atajado un penal ante Irán, le adivinó la intención y alargó la maldición del genio desde los 12 pasos.

– Récord de imbatibilidad –

Tras el descanso, los Faraones parecieron noquear a la campeona mundial con un segundo gol en un contragolpe culminado por Mostafa Zico.

Cuando los pocos miles de egipcios estallaban en júbilo y Zico ya se había quitado la camiseta en la celebración, Letexier anuló el tanto cuando el VAR le advirtió de una falta de Marawan Attia a Lisandro Martínez al inicio de la jugada.

Pocos minutos después, Argentina incurrió en el mismo error permitiendo que Zico volviera a anotar en otro contraataque.

Pero esta Argentina nunca arroja la toalla y encontró un resquicio de esperanza con un gol de cabeza del central Cuti Romero.

Messi apareció entonces para igualar el marcador con un trallazo en el área que aseguraba al menos la prórroga.

Pero el reloj le concedía unos minutos más a Argentina y, en su turno al contragolpe, Lautaro Martínez envió un preciso centro que Enzo Fernández convirtió en el gol del triunfo con un espectacular cabezazo.

La figura del Chelsea se llevó el dedo a las tres estrellas en su pecho frente al éxtasis de la hinchada en el undécimo partido invicto de Argentina en Mundiales, la mejor racha de su historia.

gbv/ma