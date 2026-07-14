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La Armada ucraniana reivindica el hundimiento de un buque de la guardia fronteriza rusa

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Kiev, 14 jul (EFE).- La Armada de Ucrania reivindicó este martes en un comunicado publicado en redes sociales el hundimiento junto al puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk de un buque de la guardia fronteriza rusa.

El ataque fue llevado a cabo con un dron naval ucraniano Sargan-3000, que opera como una plataforma de combate flotante desde la que se disparan de forma remota ametralladoras y misiles.

La Armada ucraniana indicó que varios tripulantes del barco ruso, el Izumrud, han muerto y resultado heridos en el ataque.

El 25 de noviembre de 2018, este buque ruso participó en un ataque a navíos de la Armada ucraniana en el estrecho de Kerch, que separa la península de Crimea del territorio de la Federación Rusa.

El Izumrud entró en la dotación de la Armada rusa en 2014, pesa entre 630 y 750 toneladas y cuenta con un helipuerto en la cubierta. EFE

mg/smm/cg

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